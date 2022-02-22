Минниханов и глава UIM обсудили вопросы развития водно-моторного спорта

Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Международной федерации водно-моторного спорта (UIM) Раффаэль Кьюлли сегодня обсудили дальнейшее развитие сотрудничества республики с международной спортивной организацией. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

В частности, на встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, обсуждалась возможность проведения в Казани соревнований под эгидой UIM.

У Татарстана имеется опыт организации гонок на воде. В 2011 и 2012 годах в Казани, в акватории озера Нижний Кабан, были проведены этапы чемпионата мира по гонкам на катерах в классе F1H2O. Состязания вызвали заметный интерес у жителей и гостей города, каждый из этапов соревнований посетили более 60 тыс. человек.