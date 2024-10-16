Минниханов и глава Туризм.РФ обсудили проект строительства «Казань марины»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Круглогодичный курорт «Казань марина» в Лаишевском районе будет способствовать дальнейшему увеличению туристического потока в Татарстан. Реализацию приоритетного инвестпроекта обсудили сегодня Раис РТ Рустам Минниханов и генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Стороны затронули вопросы подготовки проектной документации, а также будущее строительство обеспечивающей инфраструктуры и самого комплекса. Так, отмечено, что в 2024 году планируется приступить к проектно-изыскательским работам и подготовить необходимую градостроительную документацию.

На территории более 72 гектаров появятся девять инвестиционных лотов с гостиничными объектами разных категорий, планируется создание 1250 номеров. Курорт с мариной полного цикла на 300 яхт станет одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь».

Признание инвестиционного проекта приоритетным позволит предоставить дополнительные льготы инвесторам, что обеспечит эффективную реализацию проекта. Так, к примеру, им предоставят льготное кредитование и субсидирование строительства обеспечивающей инфраструктуры. Ожидается, что в регионе будет создано около 1900 новых рабочих мест.

«Всесезонный курорт „Казань марина“ поможет раскрыть потенциал крупнейшего в Евразии Куйбышевского водохранилища, которое уже сейчас является значимым региональным центром летнего туризма. Туристская территория станет новой точкой притяжения в регионе, после сдачи в эксплуатацию объект сможет принимать до 620 тыс. туристов в год», — отметил Сергей Суханов.