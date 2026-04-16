Минниханов и глава турецкого холдинга «Полимекс» договорились о дальнейших проектах

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления турецкого холдинга «Полимекс» Эролом Табанджа. Переговоры состоялись в Казанском Кремле. В них также участвовали мэр Казани Ильсур Метшин, полномочный представитель Татарстана в Турции Айрат Гатауллин и другие, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов отметил, что республика традиционно уделяет большое внимание развитию торгово-экономических и инвестиционных связей с Турцией и выступает связующим звеном между двумя странами. По его словам, этому способствуют регулярные обмены делегациями и налаженные контакты с турецким руководством. Он отдельно указал на доброжелательное отношение к Татарстану со стороны Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава республики сообщил, что результаты совместной работы с турецкими партнерами остаются значительными: товарооборот Татарстана и Турции по итогам прошлого года превысил 4,5 млрд долларов. Он добавил, что все ранее реализованные проекты с участием турецких компаний, в том числе совместные инициативы с «Полимекс», продолжают успешно развиваться.

Минниханов подчеркнул, что холдинг «Полимекс» зарекомендовал себя как надежный партнер и инвестор. По его словам, компания вносит заметный вклад в развитие туристической инфраструктуры Казани, сохранение культурного наследия и архитектурного облика города, а также уделяет внимание вопросам устойчивого развития и экологии.

Он напомнил, что гостиница «Kazan Palace by TASIGO» является единственным в России обладателем международного сертификата «Green Globe» за достижения в сфере устойчивого туризма, а отели компании входят в число наиболее востребованных как среди гостей города, так и среди жителей.

Раис Татарстана пригласил турецких партнеров принять участие в международном форуме «KazanForum», где запланированы выставка и конференция, посвященные недвижимости. Он отметил, что мероприятие проходит под патронажем Правительства России и при участии вице-премьера Марата Хуснуллина, и выразил уверенность, что участие «Полимекс» и презентация проектов холдинга вызовут интерес у участников форума.

Эрол Табанджа, в свою очередь, выразил благодарность руководству Татарстана за внимание к сотрудничеству с компанией и поддержку в реализации инвестиционных проектов.

По итогам встречи стороны обсудили дальнейшее развитие партнерства и перспективные направления совместной работы.