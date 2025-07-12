«Все на футбол!»: Минниханов получил именную футболку от Российского футбольного союза

Фото: скриншот видео

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале

«Все на футбол!» – таким призывом сопроводила публикацию Галимова.

Рустаму Минниханову также вручили эксклюзивную футболку с его фамилией и номером 16.

«Главное – играть не заставляйте», – с улыбкой отметил Раис республики.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой