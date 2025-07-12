news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 июля 2025 18:16

«Все на футбол!»: Минниханов получил именную футболку от Российского футбольного союза

Читайте нас в
Телеграм
«Все на футбол!»: Минниханов получил именную футболку от Российского футбольного союза
Фото: скриншот видео

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Российского футбольного союза Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале

«Все на футбол!» – таким призывом сопроводила публикацию Галимова.

Рустаму Минниханову также вручили эксклюзивную футболку с его фамилией и номером 16.

«Главное – играть не заставляйте», – с улыбкой отметил Раис республики.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#российский футбольный союз #Рустам Минниханов #соглашение о сотрудничестве
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

Рынок труда Татарстана летом: кого ищут работодатели и кому платят от 500 тыс. в месяц

11 июля 2025
Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

Завершено выдвижение кандидатов на выборах Раиса Татарстана

11 июля 2025