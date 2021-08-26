Минниханов и глава MSR Engines обсудили подготовку к этапу Кубка мира по мотосерфингу

фото: пресс-служба Президента РТ

Завтра в акватории Казанки стартуют соревнования этапа Кубка мира по мотосерфингу. Подготовку к предстоящему мероприятию обсудили Президент Татарстана Рустам Минниханов и владелец, гендиректор компании MSR Engines Мартин Шула.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, MSR Engines с 2017 года выступает в качестве организатора данных соревнований. В этом году участниками Кубка мира станут 50 спортсменов из семи стран мира.

Этап кубка в Казани продлится до 30 августа.