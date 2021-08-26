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Ру Тат
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26 августа 2021  16:16

Минниханов и глава MSR Engines обсудили подготовку к этапу Кубка мира по мотосерфингу

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Минниханов и глава MSR Engines обсудили подготовку к этапу Кубка мира по мотосерфингу
фото: пресс-служба Президента РТ

Завтра в акватории Казанки стартуют соревнования этапа Кубка мира по мотосерфингу. Подготовку к предстоящему мероприятию обсудили Президент Татарстана Рустам Минниханов и владелец, гендиректор компании MSR Engines Мартин Шула. 

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, MSR Engines с 2017 года выступает в качестве организатора данных соревнований. В этом году участниками Кубка мира станут 50 спортсменов из семи стран мира.

Этап кубка в Казани продлится до 30 августа.

#Кубок мира #Казанка #мотосерфинг
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