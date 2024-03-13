Минниханов и глава машиностроительного холдинга Группа ГМС обсудили проекты в Татарстане

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС» Артемом Молчановым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили результаты работы Казанькомпрессормаша в 2023 году и задачи на 2024-й, дальнейшую реализацию инвестиционной программы модернизации предприятия, а также текущие проекты и перспективы развития АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа».

АО «Группа ГМС» – развивающийся крупный многопрофильный холдинг, обладающий научно-производственным потенциалом в сфере разработки и производства насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности. С 2012 года в его структуру входит татарстанский завод «Казанькомпрессормаш», с 2013-го – НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа.