Минниханов и глава ГК «Ромекс» обсудили реализацию инвестпроекта компании в РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ встретился с президентом Группы компаний «Ромекс» Сергеем Прокопенко. Организация имеет большой опыт строительства оптово-распределительных центров, в республике реализованы 4 инвестпроекта на общую сумму свыше 9 млрд рублей, в стадии реализации ещё два проекта. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Открытие еще одного распределительного центра расширяет возможности для наших предприятий и поставщиков по доставке продукции в регионы России и за ее пределы, снижает транспортно-логистические расходы для предпринимателей. Благодаря этому Татарстан становится важным логистическим хабом и центром интернет-торговли», — отметил руководитель республики.

Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству оптово-распределительного центра «Зеленодольск 4» в промпарке «Тура 2.0».