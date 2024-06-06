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Минниханов и глава ГК «Ромекс» обсудили реализацию инвестпроекта компании в РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ встретился с президентом Группы компаний «Ромекс» Сергеем Прокопенко. Организация имеет большой опыт строительства оптово-распределительных центров, в республике реализованы 4 инвестпроекта на общую сумму свыше 9 млрд рублей, в стадии реализации ещё два проекта. Об этом рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Открытие еще одного распределительного центра расширяет возможности для наших предприятий и поставщиков по доставке продукции в регионы России и за ее пределы, снижает транспортно-логистические расходы для предпринимателей. Благодаря этому Татарстан становится важным логистическим хабом и центром интернет-торговли», — отметил руководитель республики.
Стороны обсудили реализацию инвестиционного проекта по строительству оптово-распределительного центра «Зеленодольск 4» в промпарке «Тура 2.0».
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