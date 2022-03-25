Минниханов и Генджер обсудили работу над проектами РТ и Турции в условиях санкций

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления Ассоциации машиностроителей Турции, председателем правления компании E-Mak Селимом Эмре Генджером. В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности реализацию совместных проектов в новых экономических условиях.

Руководитель Татарстана отметил, за прошлый год товарооборот Турции и Татарстана вырос в полтора раза, инвесторы вкладывают средства в экономику РТ. «Мы бы хотели и далее продолжать взаимодействие», — цитирует Минниханова пресс-служба Президента Татарстана.

В частности, в настоящее время рассматривается ряд проектов в Татарстане с участием турецких инвесторов.