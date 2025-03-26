Минниханов и «Газпром СПГ технологии» обсудили развитие рынка сжиженного газа в РТ

Фото: Пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства и реализации сжиженного природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Встреча состоялась в рабочем кабинете Раиса Татарстана в Доме Правительства республики. Стороны рассмотрели вопросы развития производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ на территории региона.

В переговорах также принял участие заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.