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Общество 26 марта 2025 16:12

Минниханов и «Газпром СПГ технологии» обсудили развитие рынка сжиженного газа в РТ

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Минниханов и «Газпром СПГ технологии» обсудили развитие рынка сжиженного газа в РТ
Фото: Пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства и реализации сжиженного природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Встреча состоялась в рабочем кабинете Раиса Татарстана в Доме Правительства республики. Стороны рассмотрели вопросы развития производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ на территории региона.

В переговорах также принял участие заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

#Рустам Минниханов #Газпром #сжиженный природный газ
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