Минниханов и Гайнутдин обсудили развитие исламского образования в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Духовного управления мусульман России, председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также развитие исламского образования и другие актуальные вопросы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

В рамках поездки в Казань Равиль Гайнутдин планирует посетить Казанское представительство Болгарской исламской академии и принять участие в заседании Совета учредителей учебного заведения.