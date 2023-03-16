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Минниханов и Гайнутдин обсудили развитие исламского образования в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Духовного управления мусульман России, председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Встреча состоялась в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.
Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также развитие исламского образования и другие актуальные вопросы.
В рамках поездки в Казань Равиль Гайнутдин планирует посетить Казанское представительство Болгарской исламской академии и принять участие в заседании Совета учредителей учебного заведения.
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