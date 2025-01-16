Минниханов и Филимонов подписали соглашение о сотрудничестве РТ и Вологодской области

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Вологодской области Георгием Филимоновым, который прибыл в республику с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

В ходе мероприятия Минниханов и Филимонов подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между правительствами регионов и план его реализации.

«Рад нашей встрече в Татарстане. Признателен вам за внимание к развитию сотрудничества между нашими регионами», — обратился к гостю Раис Татарстана.

Он подчеркнул, что подписанные документы послужат хорошей основой для укрепления связей между Татарстаном и Вологодской областью, особенно в части товарооборота. Так, в настоящее время из республики в область поставляются автомобили, топливо, продукты нефтепереработки, медицинские инструменты и оборудование. Из Вологодской области в РТ же поступает металлопрокат.

«У нас есть все возможности для расширения номенклатуры и объемов взаимной торговли», — уверен Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также в ходе беседы он указал еще на несколько перспективных направлений сотрудничества. Это в том числе спорт, культура, туризм, развитие комфортной городской и сельской среды и другие. «Наша республика целенаправленно формирует инновационную и производственную инфраструктуру. Мы всегда готовы к обмену опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров. У наших регионов также есть хорошие возможности для развития связей в сфере образования и науки», — добавил руководитель РТ.

Также он поблагодарил руководство Вологодской области за внимание, оказываемое татарам, проживающим в регионе, в том числе в вопросах сохранения их культуры и самобытности.

Георгий Филимонов обратил внимание на уровень экономического развития Татарстана, а также заинтересовался опытом республики в вопросах развития промышленных парков и инновационной инфраструктуры. По его словам, Вологодская область заинтересована в наращивании связей с РТ.

Ожидается, что в ходе визита глава региона побывает в IT-парке имени Башира Рамеева, а также в новом здании Татарского государственного академического театра имени Г.Камала.