Минниханов и Федотов оценили итоги работы Ассоциации инновационных регионов в 2020 году

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. На мероприятии обсуждались итоги работы ассоциации в 2020 и планы до конца 2021 года, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Помимо этого, стороны затронули в разговоре вопросы очередного заседания наблюдательного совета АИРР. Участником встречи стал глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«АИРР продвигает интересы субъектов Российской Федерации — членов Ассоциации в федеральных органах исполнительной власти с помощью подготовки экспертных заключений, аналитических докладов и иных информационно-справочных материалов», — пояснили в пресс-службе Президента Татарстана.