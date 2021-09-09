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Ру Тат
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9 сентября 2021  15:24

Минниханов и Федотов оценили итоги работы Ассоциации инновационных регионов в 2020 году

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Минниханов и Федотов оценили итоги работы Ассоциации инновационных регионов в 2020 году
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководителем Ассоциации инновационных регионов России Иваном Федотовым. На мероприятии обсуждались итоги работы ассоциации в 2020 и планы до конца 2021 года, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Помимо этого, стороны затронули в разговоре вопросы очередного заседания наблюдательного совета АИРР. Участником встречи стал глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов.

«АИРР продвигает интересы субъектов Российской Федерации — членов Ассоциации в федеральных органах исполнительной власти с помощью подготовки экспертных заключений, аналитических докладов и иных информационно-справочных материалов», — пояснили в пресс-службе Президента Татарстана.

#Минниханов Рустам #встреча в казанском кремле
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