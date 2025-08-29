Минниханов и Фальков встретились с делегациями Казанского глобального молодежного саммита

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков встретились с руководителями иностранных делегаций IV Казанского глобального молодежного саммита. Переговоры прошли в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Выступая перед делегатами, Валерий Фальков заявил: «Нас с вами объединила тема молодежной политики. Молодежь – наше будущее. У нас очень простой посыл. Мы бы хотели, чтобы молодые люди были хорошо образованными и были патриотами своей страны».

«Наша система образования открыта, мы выстраиваем отношения со всеми, кто заинтересован в сотрудничестве с нами. С удовольствием поощряем студенческую мобильность, международные обмены. Наука во все времена была мостом, который объединял людей независимо от разного рода предпочтений, взглядов, текущей политической конъюнктуры», – подчеркнул министр.

Фальков назвал Татарстан одним из ведущих регионов России. «Это очень гостеприимная земля. Рекомендую вам не только поработать по официальной программе, но и посетить музеи, посмотреть прекрасную природу, архитектуру и ознакомиться с историей этих удивительных мест», – отметил министр науки и высшего образования России.

Рустам Минниханов, обращаясь к делегациям, отметил: «Рад приветствовать вас на четвертом Казанском глобальном молодежном саммите. Для нас большая честь принимать столь представительное международное мероприятие в нашей республике. Стало доброй традицией собирать в Казани руководителей отраслевых министерств стран ОИС и БРИКС. Такой формат служит важным инструментом для формирования глобальной повестки в сфере молодежной политики, сохранения традиционных ценностей в эпоху глобализации и создания условий для раскрытия потенциала каждой личности».

Лидер Татарстана подчеркнул, что Россия уделяет первостепенное внимание воспитанию подрастающего поколения и созданию равных условий для самореализации и карьерного роста молодежи. Он напомнил, что уже третий год в стране развивается «Движение Первых», объединяющее различные детские и молодежные организации.

Минниханов также рассказал о молодежной инфраструктуре республики: крупнейшей в России сети детских лагерей, подростковых клубов, учреждениях культуры, спорта и образования. В Татарстане реализуются программы поддержки сельской молодежи, молодых ученых и семей, развиваются городская среда, фестивальное и форумное движение.

Отдельное внимание Раис РТ уделил роли университетов: «Важнейшую роль по формированию и развитию молодежного потенциала любой территории играют университеты. В Татарстане ведущим является Казанский федеральный университет. Он является соорганизатором нашего Саммита. КФУ занимает лидирующие позиции по исследованиям в сфере нефтегазовых технологий, химии, биохимии, беспилотных транспортных систем. Университет реализует проект передовой инженерной школы в сфере автомобилестроения. Сегодня в вузе обучается более 50 тыс. студентов, в том числе более 12 тыс. иностранных студентов. В Узбекистане и Египте действуют зарубежные филиалы».

Минниханов также призвал к развитию образовательных стажировок и обмена практиками: «Это поможет молодежи наших стран лучше узнавать культуру друг друга и создавать совместные проекты, что будет способствовать укреплению глобальной устойчивости. Уверен, что сегодня созданы все условия для наращивания нашего взаимодействия на основе общих традиционных ценностей. Мы заинтересованы в этом и всегда открыты для диалога».

В ходе встречи представители иностранных делегаций из Алжира, Республики Сербской, Малайзии, Сьерра-Леоне, Кыргызстана, Египта и других стран положительно оценили организацию саммита и предложили расширять гуманитарные связи, развивать студенческие обмены и молодежное сотрудничество.

Завершилась встреча подписанием меморандума о взаимопонимании между Болгарской исламской академией и Университетом аль-Азхар (Египет).