Минниханов и Фальков в Челнах изучили концепцию кампуса новой инженерной школы при КФУ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минобрнауки России Валерий Фальков посетили сегодня Набережночелнинский институт КФУ. Они осмотрели инжиниринговый центр, а также оценили концепцию застройки кампуса для новой передовой инженерной школы, которая появится при вузе. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Гости ознакомились с работой научно-исследовательских лабораторий института, часть из которых создана в партнерстве с «КАМАЗом», «Форд Соллерс» и «Хайер». Им рассказали, что сотрудники автогиганта ежегодно проходят повышение квалификации и переподготовку на базе вуза. Работа ведется по 30 образовательным программам.

В 2022 году Набережночелнинский филиал КФУ прошел конкурсный отбор и получил возможность создать и развить передовую школу «Кибер Авто Тех» совместно с КАМАЗом. Ожидается, что проект позволит укрепить сотрудничество вуза и крупного автопроизводителя.

В течение трех лет на базе образовательного учреждения откроются четыре новые образовательные программы бакалавриата, пять программ магистратуры и одна — специалитета. По ним будет подготовлено 132 инженера для автогиганта. Также инженерная школа включит девять новых программ повышения квалификации и четыре программы профпереподготовки. Ожидается, что их пройдут 360 специалистов КАМАЗа.

В заключение директор института Махмут Ганиев представил Рустаму Минниханову и Валерию Фалькову концепцию застройки территории кампуса в рамках реализации проекта инженерной школы. На сегодня определены земельные участки под строительство нового лабораторного корпуса и двух общежитий.