Минниханов и Фальков узнали, как новая инженерная школа изменит Нижнекамск и НХТИ

фото: пресс-служба Президента РТ

Нижнекамский химико-технологический институт стал участником программ «Приоритет-2030» и ПИШ (передовые инженерные школы). О том, как изменится жизнь вуза после их реализации, Президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе Минобрнауки России Валерию Фалькову сообщил врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков.

Он рассказал гостям об истории института, его развитии, а также презентовал планы, которые будут реализованы здесь в ближайшие годы. Так, вуз намерен сформировать новый формат подготовки инженеров, учитывая самые передовые достижения в области химических технологий и цифровизации отрасли. В этом ему поможет участие в проекте ПИШ — передовых инженерных школ.

Благодаря программе НХТИ намерен укрепить связи с другими учебными площадками — создать консорциум с КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ и Казанским энергетическим институтом. В дальнейшем вузы планируют совместно заявляться для участия в проектах программы «Приоритет-2030». Также в рамках ПИШ химико-технологический институт будет работать с партнерами — СИБУРом, «Газпромом» и «Аммонием» и двумя ИТ-компаниями.

Так, в ближайшем будущем КНИТУ передаст в пользование СИБУРу два общежития на 500 мест. Здесь появятся новые пространства для реализации сетевых программ с участием вуза.

Юрий Казаков отметил, что развитие НХТИ очень важно для работы всего Камского химического кластера, остро нуждающегося в квалифицированных специалстах.

«Чтобы переломить ситуацию, необходимо тесное взаимодействие НХТИ с промышленным сектором — сегодня эта интеграция довольно низкая. Очень важно и наличие современной инфраструктуры для студентов», — заявил он.

Затем врио ректора презентовал гостям проект научно-образовательного кампуса НХТИ. Он будет включать несколько корпусов, современное общежитие, коворкинг, центр языковой подготовки, инжиниринговый центр и центр цифровых компетенций. Кроме того, на на базе ТОСЭР «Нижнекамск» появится площадка для пилотных испытаний.

«Мы считаем, что Нижнекамск — это наша нефтехимическая столица. Здесь сосредоточены предприятия нефтепереработки и нефтехимии, шинное производство, энергетика», — отметил, в свою очередь, Рустам Минниханов.

Далее Президент Татарстана и глава Минобрнауки осмотрели учебные площадки вуза, лабораторию с уникальным оборудованием — здесь есть высоковольтный преобразователь частоты особой конструкции, которого больше не найти в России.

Напомним, что глава Минобрнауки России Валерий Фальков находится в Татарстане с рабочим визитом. Перед Нижнекамском он вместе с Президентом Татарстана осмотрел производственные предприятия КАМАЗа и посетил Набережночелнинский филиал КФУ.