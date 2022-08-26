Минниханов и Фальков посетили экопоселение Актюба, где внедряются передовые технологии

Президент Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков побывали сегодня в экопоселении Актюба Азнакаевского района.

Поселок Актюба – универсальный научно-производственный полигон, на котором разрабатываются, испытываются и внедряются передовые технологии для обеспечения углеродной нейтральности.

Гостям рассказали, что по экопоселку разработано несколько программ, в том числе по биогазовым установкам. «Татнефть» сотрудничает по проекту «Актюба» с 13 институтами по 20 проектам. Работа ведется в области разработки новых и модернизации существующих технологий переработки растительной биомассы.

Как отметил руководитель проекта программы «Биогаз» компании «Татнефть» Рубин Багманов, в проекте применяются импортонезависимые технологии. Так, например, на смену немецкому генератору в этом году разработан отечественный аналог.

«В Актюбинском животноводческом комплексе содержится около 3,8 тыс. коров. От них ежесуточно получаем органические удобрения, которые являются сырьем для газа. Ежесуточно поступает около 450 – 500 тонн удобрений», – сообщил он.

По словам Багманова, биогаз получается при помощи специальных бактерий. Он используется для обеспечения населенного пункта электроэнергией.

Минниханов и Фальков также посетили площадку с установкой пиролиза. Здесь им представили технологии переработки древесных и сельскохозяйственных отходов, сырье для переработки, применение продукции переработки в проектах биотехнологий.

Руководитель направления по получению целлюлозы компании «Татнефть» Айрат Шамсуллин рассказал, как получают сырье для биотехнологических процессов. «Вместе с сельхозпроизводителями высадили опытные плантации технической конопли, которая, как и лен, будет служить ценным источником для получения волокон. Они будут использоваться для различных процессов. Например, теплоизоляционные блоки, композиционные материалы, целлюлоза и другие синтетические материалы», – заметил он.

По информации ПАО «Татнефть», идея создания автономного энергоэффективного поселения появилась как «ответ на вызов углеродной нейтральности, как один из путей достижения компанией целей устойчивого развития». Электроэнергия, тепло, сырье для современных производств в поселке получается из местных биоресурсов. Этот подход в будущем может быть реализован во многих удаленных населенных пунктах России.

Кроме того Актюба – элемент образовательной системы Высшей школы нефти, создаваемой в Альметьевске. Образовательное учреждение совместно с Университетом ИТМО участвует в программе передовых инженерных школ, а поселение по этому проекту становится площадкой.

В частности, создан промышленный биокластер, где студенты смогут на практике внедрять различные решения.

«На опытно-промышленной установке получения сахаров в качестве сырья могут использоваться древесная щепа, солома. Перерабатывая эти виды сырья, получаем раствор непищевых сахаров. Он в дальнейшем будет применяться для получения спирта, пластика или растворителей. Перерабатывая лигнин, получим разные сорбенты, кормовые белки, ванилин», – поделился Шамсуллин.