Минниханов и Фальков осмотрели новое здание Высшей школы бизнеса КФУ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетили новое здание Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета. Их сопровождали ректор КФУ Ленар Сафин и директор Института управления, экономики и финансов Алсу Ахметшина. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Высшая школа бизнеса КФУ была основана в 2000 году и сегодня является одним из ведущих центров бизнес-образования в России, а также ключевой площадкой Татарстана по подготовке и переподготовке управленческих кадров. За годы работы она выпустила 2324 специалиста, среди которых руководители предприятий, организаций и органов власти. В настоящее время здесь обучаются 480 студентов из России, Китая, Султаната Оман, Узбекистана и других стран.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новое здание расположено на улице Яруллина в Казани. Оно включает административные помещения, учебные аудитории, тренинговые центры, компьютерные классы, библиотеку, архив и конференц-зал.