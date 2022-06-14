Минниханов и Фальков обсудили создание технопарков и вопросы привлечения IT-специалистов

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Встреча прошла в здании ведомства в Москве, передает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы развития Университета Иннополис и в целом инновационного города Иннополис, дальнейшей строительство объектов инфраструктуры, а также технопарков, вопросы привлечения специалистов», — сообщает пресс-служба.

Фальков входит в Наблюдательный совет Университета Иннополис.

Также собеседники обсудили вопросы выполнения ряда совместных профильных программ и другие направления по взаимодействию республики с федеральным ведомством в 2022 году.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.