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Ру Тат
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Официальная хроника
14 июня 2022  13:13

Минниханов и Фальков обсудили создание технопарков и вопросы привлечения IT-специалистов

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Минниханов и Фальков обсудили создание технопарков и вопросы привлечения IT-специалистов
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Встреча прошла в здании ведомства в Москве, передает пресс-служба руководителя республики. 

«Обсуждались вопросы развития Университета Иннополис и в целом инновационного города Иннополис, дальнейшей строительство объектов инфраструктуры, а также технопарков, вопросы привлечения специалистов», — сообщает пресс-служба.

Фальков входит в Наблюдательный совет Университета Иннополис. 

Также собеседники обсудили вопросы выполнения ряда совместных профильных программ и другие направления по взаимодействию республики с федеральным ведомством в 2022 году.

Со стороны Татарстана во встрече приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов, первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

#Рустам Минниханов
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