Минниханов и Файзуллин посетили КГАСУ

Раис РТ Рустам Минниханов и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в преддверии итоговой коллегии Минстроя Татарстана посетили КГАСУ.

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, Минниханов и Файзуллин ознакомились с деятельностью научно-образовательных центров «Геодезия», «Цифровые дороги», «Дороги» и «Прочность». Все они размещены в отремонтированных помещениях.

В научно-образовательном центре «Геодезия» формируются компетенции студентов и слушателей курсов по геодезическому обеспечению процессов строительства на разных этапах, начиная от проектирования и закачивания эксплуатацией зданий и сооружений. Им также показали учебный класс, который оснащен спецпрограммными продуктами, позволяющими обрабатывать геодезические измерения, проводить камеральную обработку данных и создавать топографические материалы и модели местности.

Также в центре «Геодезия» есть современные геодезические приборы, на которых студенты могут отрабатывать навыки работы. Пол в помещении представлен в виде плана города, который можно использовать в качестве учебного материала. Обучающий макет позволяет изучать принципы построения и создания топографических карт и планов при помощи геодезических измерений.

Основные задачи центра «Дороги» – подготовить и переподготовить высококвалифицированных кадров для дорожно-транспортной отрасли, разрабатывать модифицированные дорожно-строительные материалы и повышать их качество и срок службы. Центр состоит из нескольких рабочих площадок – «Дорожное материаловедение», «Диагностика и прогнозирование», лаборатория испытаний мостовых сооружений.

Новый научно-образовательный центр «Цифровые дороги» – это пространство, где развивают цифровые решения в дорожной и транспортной отрасли. В спецлабораториях ведут работы по интеллектуальным транспортным системам, применению ИИ в дорожном строительстве, развитию беспилотного транспорта и многое другое.

Научно-образовательный центр «Прочность» создан, чтобы внедрять в учебный процесс университета научно-инновационные методы проектирования строительных конструкций, проводить эксперименты и исследования по заказам предприятий стройиндустрии и интегрировать учебу студентов с реальным производством. Имеющееся оборудование помогает испытывать прочность крупногабаритных конструкций, определять механические характеристики материалов, а также проводить испытания при различных температурах.

КГАСУ основан в 1930-м. Вуз готовит высококвалифицированные кадры для архитектурно-строительной, дорожно-транспортной отраслей и ЖКХ, а также обеспечивает их научное сопровождение и конкурентоспособное развитие. Сейчас в университете учатся более 5 тыс. студентов и аспирантов.

фото: пресс-служба Раиса РТ