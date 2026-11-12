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Общество 12 ноября 2026 08:46

Файзуллин и Минниханов передали муниципалитетам РТ коммунальную технику

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Коммунальную технику, в количестве 22 единиц, передали сегодня муниципалитетам Татарстана. В торжественной церемонии передачи приняли участие министр строительства, архитектуры и ЖКХ России Ирек Файзуллин и Раис республики Рустам Минниханов.

«Это то, что сегодня нужно для того, чтобы стабильно и надежно работала система жилищно-коммунального хозяйства», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что все программы, которые принимаются на федеральном и республиканском уровнях – это реальное улучшение качества жизни граждан республики.

Файзуллин в свою очередь восхитился техникой, в особенности мобильными котельными, которые также вошли в перечень передаваемой техники. Он напомнил, что еще 15 лет назад такие котельные приходилось очень долго искать, так как их почти не было.

«Сегодня такое оборудование есть практически по территории всей России. Мы всегда поддерживаем и обеспечиваем возможности закупок, в том числе в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры», – отметил министр.

Всего муниципалитетам передали 22 единицы техники. В их число вошли тракторы и самосвалы, мобильные котельные, КАМАЗы, УАЗы и многое другое.

#Ирек Файзуллин #Рустам Минниханов #Техника
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