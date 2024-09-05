Минниханов и Файзуллин обсудили новый нацпроект в строительной сфере

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Об этом руководитель РТ сообщил в своем телеграм-канале.

«Решением Президента страны я возглавляю комиссию Госсовета России по направлению „Инфраструктура для жизни“. Обсудили, как будем реализовывать поручение Владимира Владимировича [Путина] по повышению качества жизни», — поделился Рустам Минниханов.

Стороны обсудили реализацию нового национального проекта. Он нацелен на улучшение качества жизни в городах и малых населенных пунктах, строительство необходимой инфраструктуры. В частности, поднимались вопросы развития строительной сферы, поддержки отрасли, плановые показатели сдачи жилья в Татарстане и другие.

Новый национальный проект направлен на обновление жилищного фонда в России, а также достижение среднего ввода жилья до 33 «квадратов» на душу населения. Достичь таких показателей планируется к 2030 году.