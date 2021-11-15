Минниханов и Дорофеевский обсудили сотрудничество РТ и Горьковской железной дороги

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с начальником Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергеем Дорофеевским, который был назначен на должность 20 октября 2021 года.

Стороны обсудили сотрудничество республики и Горьковской железной дороги, в том числе взаимодействие в области грузовых и пассажирских перевозок, развитие крупных инфраструктурных проектов на территории республики.

«Татарстан и Горьковская железная дорога являются стратегическими партнерами, — сказал на встрече Минниханов. — Вам обязательно нужно посетить Юдино. К 100-летию поселка мы провели большую работу по развитию инфраструктуры спортивных и социально-культурных объектов».

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Участие во встрече приняли Премьер-министр РТ Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин, передает пресс-служба руководителя республики.