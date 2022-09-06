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Ру Тат
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Официальная хроника
6 сентября 2022  09:12

Минниханов и Догузова обсудили на ВЭФ развитие туротрасли Татарстана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с главой Ростуризма Зариной Догузовой. Мероприятие прошло на полях Восточного экономического форума, рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

В разговоре были затронуты вопросы и перспективы развития туристической отрасли республики. Также Рустам Минниханов отметил важность организации заседания президиума Госсовета РФ, посвященного развитию туризма в стране.

Как ранее рассказали в Кремле, заседание в рамках ВЭФ проведет Президент России Владимир Путин.

#Рустам Минниханов #ростуризм
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