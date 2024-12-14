Минниханов и Додон обсудили вопросы взаимодействия Татарстана и Молдовы

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов, экс-Президентом Игорем Додоном. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В беседе стороны затронули вопросы потенциального взаимодействия с учетом текущей ситуации.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана напомнил, что в 2018 году посетил республику с визитом, и отметил связи, существующие между РТ и одним из регионов страны — Гагаузией.

Рустам Минниханов обратил внимание на скромные объемы товарооборота. Однако, подчеркнул он, у сторон есть большие перспективы для его расширения.