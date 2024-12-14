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Минниханов и Додон обсудили вопросы взаимодействия Татарстана и Молдовы
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов, экс-Президентом Игорем Додоном. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
В беседе стороны затронули вопросы потенциального взаимодействия с учетом текущей ситуации.
Раис Татарстана напомнил, что в 2018 году посетил республику с визитом, и отметил связи, существующие между РТ и одним из регионов страны — Гагаузией.
Рустам Минниханов обратил внимание на скромные объемы товарооборота. Однако, подчеркнул он, у сторон есть большие перспективы для его расширения.
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