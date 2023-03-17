Минниханов и Дмитриев обсудили дальнейшее развитие железных дорог в Татарстане

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Самаре, встретился с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Стороны обсудили совместные проекты и организацию перевозок. Важной темой разговора стало развитие и модернизация железнодорожной инфраструктуры, ведь, как отметил Минниханов, в дальнейшем объемы транспортируемых грузов будут только увеличиваться.

Рассматривались итоги работы компании в 2022 году, а также планы на текущий период. Раис Татарстана напомнил, что ежегодно Куйбышевской железной дорогой перевозится свыше 15 млн грузов, в том числе нефти, зерна, лома металлов, удобрений и других. При этом большая часть грузоперевозок относится к предприятиям Камского кластера и резидентам ОЭЗ «Алабуга».

Дмитриев поблагодарил руководство Татарстана за внимание, уделяемое железнодорожной отрасли, а также высокий уровень взаимодействия всех участников транспортно-логистического кластера.