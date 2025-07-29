Минниханов и Дитрих передали 10 вертолетов КВЗ в регионы России

Торжественная церемония передачи 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода регионам России прошла сегодня в Казани. Участие в ней приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих.

«Сегодня передаются в эксплуатацию очередные 10 вертолетов Ми-8, до конца года будут готовы еще 23 машины», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что Ми-8 - это одна из самых массовых, универсальных и надежных машин, зарекомендовавшая себя для решения широкого спектра задач.

«Нашу страну без вертолётов сложно представить. Завод имеет стратегическое значения для страны», – отметил Минниханов.

Он добавил, что в рамках государственной программы за последние два года различным регионам страны поставили 50 машин, сделанных в Казани.

Раис Татарстана также подчеркнул, что за последние годы вертолётный завод, который и так был предприятием мирового уровня, преобразился и стал еще лучше.

Евгений Дитрих в свою очередь поблагодарил коллектив завода за своевременное и качественное выполнение заказов. «В сроки с высоким качеством производятся такие современные и быстрые машины», – сказал он.

Что касается характеристик вертолетов, то взлётная масса составляет 13 тонн, а максимальная скорость – 250 км/ч. Дальность полета может достигать 715 километров, при этом вертолет способен одновременно перевозить до 25 человек, включая трех членов экипажа.