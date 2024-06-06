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Минниханов и Дитрих обсудили увеличение межрегиональных перевозок на «Метеорах»
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Государственной транспортной лизинговой компании Евгением Дитрихом на полях ПМЭФ. Они обсудили стратегическое сотрудничество в рамках проекта развития скоростных пассажирских перевозок водными видами транспорта — речь о планах финансовой аренды пассажирских скоростных судов «Метеор-2020».
Два подобных судна осенью осуществляли первые пассажирские перевозки по маршрутам Казань — Ульяновск и Казань — Чебоксары, в этом году также планируется эксплуатировать эти два судна на тех же маршрутах.
«С учетом высокого интереса к данному виду перевозок видится актуальным увеличение состава. На встрече обсудили вопросы организации межрегиональных водных маршрутов», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Также Минниханов и Дитрих обсудили реализацию в республике инвестиционного проекта «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг» в 2023-2024 годах с привлечением средств Фонда национального благосостояния. В рамках проекта в РТ было приобретено 119 автобусов для 12 муниципалитетов. Участники встречи рассмотрели возможность приобретения автобусов отдельного класса для Казани и Челнов.
В завершение встречи прошло подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ, АО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Флот Республики Татарстан».
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