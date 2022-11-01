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Официальная хроника
1 ноября 2022  15:11

Минниханов и Дитрих обсудили развитие судостроения в Татарстане

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Минниханов и Дитрих обсудили развитие судостроения в Татарстане
Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Государственная транспортная лизинговая компания» Евгением Дитрихом. Руководитель республики находится с рабочим визитом в Москве.

«Речь на встрече шла о развитии отрасли транспорта, в том числе судостроения», – передает пресс-служба Президента РТ.

Во встрече принимали участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Также Рустам Минниханов вручил директору департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борису Кабакову медаль «За доблестный труд».

Фото: © пресс-служба Президента РТ.

 

#Рустам Минниханов
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