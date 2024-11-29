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Минниханов и Демешин подписали соглашение о сотрудничестве РТ и Хабаровского края
Между Татарстаном и Хабаровским краем заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Документ подписали Раис республики Рустам Минниханов и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.
«Это хорошая основа для укрепления деловых связей между нашими регионами», — заявил Минниханов.
На встрече с Демешиным он обратил внимание на небольшие объемы товарооборота между регионами и наличие перспектив для улучшения показателей. Сейчас РТ поставляет в Хабаровский край удобрения, средства бытовой химии, нефтепродукты, медизделия, продукты питания, а в обратном направлении направляются лекарства и морепродукты.
«У нас есть хорошие возможности не только для развития торговли, но и для укрепления производственной кооперации. Особенно в области авиастроения, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Вы имеете огромный опыт в этой отрасли. Уверен, мы определим взаимовыгодные направления сотрудничества».
Также Татарстан готов обмениваться опытом в области инноваций и производства, цифровизации и формирования комфортной городской среды. Также представляет интерес развитие отношений в области науки и образования, молодежной политики, культуры, спорта и туризма. Так, например, в настоящее время на территории республики обучаются 119 студентов из Хабаровского края.
Затем Рустам Минниханов поблагодарил собеседника за внимание, уделяемое татарам, живущим в Хабаровском крае. Здесь проводится большая работа для сохранения их культуры и идентичности — действуют молодежные, деловые и общественные объединения, организуются Сабантуи.
В свою очередь Демешин тоже обратил внимание на авиастроение, назвав его отраслью, в которой у регионов есть большой потенциал для развития связей. Это возможно за счет больших исходных компетенций. Стороны могут обмениваться деталями, композитными материалами для воздушных судов.
Также Хабаровский край заинтересован в опыте Татарстана в части организации индустриальных парков, которые строятся рядом с крупными предприятиями.
«Мы этому учимся у вас. Спасибо за то, что члены нашей делегации ознакомились с работой индустриальных парков. В наших регионах развито судостроение. Убежден, здесь также есть хорошие возможности для сотрудничества», — добавил собеседник Раиса РТ.
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