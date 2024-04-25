Минниханов и делегация Китая обсудили сотрудничество на рынке венчурных проектов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с членами китайской делегации во главе с управляющим фондом промышленных инвестиций RSC Лю Хуэйцин. Встреча прошла в рамках XVIII Российского венчурного форума, в котором представители КНР принимают участие, передает пресс-служба руководителя республики.

«Большое спасибо за нашу встречу, за ваше участие в нашем форуме. И конечно же, мы хотели обсудить с вами вопросы сотрудничества между технопарком, который вы представляете, и Республикой Татарстан в сфере технологий, это и аэрокосмическая промышленность, и производство», – сказал Раис РТ в начале встречи.

Стороны обсудили вопросы развития двухсторонних отношений и укрепления деловых контактов в части венчурного инвестирования, сотрудничества на рынке венчурных проектов. Кроме того, были затронуты темы взаимодействия в сфере создания технопарков и их современного развития, в том числе в части трансфера технологий.

Видео: пресс-служба Раиса РТ