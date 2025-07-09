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Экономика 9 июля 2025 15:00

Минниханов и Цивилев вручили дипломы лучшим студентам казанского энергоуниверситета

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Минниханов и Цивилев вручили дипломы лучшим студентам казанского энергоуниверситета
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев вручили сегодня дипломы о высшем образовании лучшим студентам казанского государственного энергетического университета.

Торжественная церемония вручения прошла в рамках открытия межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «Инжир-2025» после лекции «Стратегия развития Энергетики - Модель технологического университета», которую провел Цивилев.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Награды из рук Раиса Татарстана и министра энергетики получили 12 лучших студентов КГЭУ.

#Рустам Минниханов #сергей цивилев #диплом #Татарстан
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