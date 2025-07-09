Минниханов и Цивилев вручили дипломы лучшим студентам казанского энергоуниверситета
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев вручили сегодня дипломы о высшем образовании лучшим студентам казанского государственного энергетического университета.
Торжественная церемония вручения прошла в рамках открытия межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «Инжир-2025» после лекции «Стратегия развития Энергетики - Модель технологического университета», которую провел Цивилев.
Награды из рук Раиса Татарстана и министра энергетики получили 12 лучших студентов КГЭУ.