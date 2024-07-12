Минниханов и Цивилев осмотрели кампус Высшей школы нефти и встретились с детьми

Посещение детского сада «Каракуз»

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с главой Минэнерго России Сергеем Цивилевым посетил кампус Высшей школы нефти в Альметьевске и встретились с детьми — эковолонтерами и победителями олимпиады юных экологов.

Гости находятся в Альметьевске для участия в Нефтяном саммите РТ, пояснили в пресс-службе руководителя республики.

Посещение кампуса началось с детского сада «Каракуз». Дошкольное учреждение рассчитано на 60 воспитанников, с ними занимаются девять педагогов, педагоги дополнительного воспитания и другие необходимые специалисты.

Следующим пунктом визита стали комнаты, в которых проживают студенты. Так, в двух корпусах создано 700 мест. Попасть из одного в другой можно через теплый надземный переход, таким же способом можно перейти в учебно-лабораторный и лабораторно-исследовательские корпуса.

Современное здание было открыто в феврале 2024 года. Оно представляет собой «город в городе» со всей необходимой инфраструктурой для комфортного проживания и обучения студентов, молодых ученых и их семей.

Затем Раис Татарстана и министр энергетики России прибыли на площадку Нефтяного саммита. Здесь у них состоялась встреча с эковолонтерами и победителями олимпиады юных экологов. Ребята рассказали Рустаму Минниханову и Сергею Цивилеву о проектах, связанных с бережным отношением к природе, рациональным использованием ресурсов, и о том, как сформировать у молодежи навыки экологической ответственности.

Также школьники поинтересовались у гостей, какие профессии в будущем будут самыми востребованными, каковы перспективы развития альтернативной энергетики и энергетической отрасли России в целом.

С ответом выступил глава Минэнерго России. По его мнению, топливно-энергетической занимает значительное место в экономике страны, ведь свет, машины, строительные материалы и многое другое связаны именно с ним.

«Эта отрасль связывает всю страну, — подчеркнул Цивилев. — ТЭК является ключевым заказчиком в сфере промышленности, в области науки и образования. Вы участвуете в важнейших проектах, ориентированных в том числе на рациональное использование ресурсов. Тем самым все вы также являетесь участниками топливно-энергетического комплекса».

Минниханов поблагодарил активистов за внимание к инициативам, столь важным для региона, и назвал их настоящими патриотами Татарстана и России.

«Обучаясь в школе, вы уделяете большое внимание вопросам экологии и охране природы. Это очень важно. Я хочу пожелать вам оставаться такими же активными. Вы молоды, старайтесь получить как можно больше навыков и компетенций», — заключил Раис РТ.

Научно-образовательный центр «Высшая школа нефти» построен в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.