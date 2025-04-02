Минниханов и Цивилев осмотрели выставку KazanEnergyExpo

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специализированная энергетическая выставка «KazanEnergyExpo» открылась сегодня в рамках казанского международного форума «ЭНЕРГОПРОМ-2025». Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев ознакомились с новинками энергетической отрасли.

Свою продукцию, а также технологические и цифровые решения сферы энергетики представила 91 компания из 17 регионов России, а также других стран.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самым масштабным в этом году стал стенд «Дважды победители», посвященный вкладу энергетической отрасли в Победу в Великой Отечественной войне. Гости выставки могли подробно узнать о конкретных объектах энергетики, внесших существенный вклад в победу.

«Дважды победители, потому что вы смогли победить в войне и вы смогли построить мощнейшее государство», – заявил Цивилев.

​​ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо этого, на экспозиции показали новейшие решения для отрасли, базирующиеся на основе искусственного интеллекта, а также лазерные технологии и бесконтактные системы анализа.

Рустам Минниханов же после осмотра поблагодарил организаторов экспозиции за качественную работу и призвал всех гостей осмотреть выставку.

«Сделали очень хорошую выставку про то, как энергетика развивалась после Великой Отечественной войны. В такое сложное время наша страна встала на ноги благодаря этому. И благодаря энергетической системе СССР Россия получила нынешний облик», – сказал руководитель республики.