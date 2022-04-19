Минниханов и Цивилев обсудили сотрудничество Татарстана с Кемеровской областью

пресс-служба Президента РТ

Во вторник, 19 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Они обсудили возможности сотрудничества двух регионов.

«Татарстан и Кемеровская область - два мощных региона, у каждого есть свои преимущества и наработки в различных областях», — приводит слова Минниханова пресс-служба Президента РТ.

Он подчеркнул, что республика заинтересована в развитии сотрудничества с Кузбассом. В Кемеровской области развиты угледобывающая отрасль, металлургия, химическая промышленность.

Также руководители двух регионов обсудили перспективы сотрудничества в сфере инноваций и работы с инвесторами, подготовки кадров, взаимодействие в области цифровизации, развития комфортной городской среды, АПК, туризма.

Во время встречи Рустам Минниханов также вручил Сергею Цивилеву медаль в честь 100-летия образования ТАССР.

Отмечается, что встреча прошла в «Казань-Экспо» на полях Татарстанского международного форума по энергетике и энергосберегающим технологиям.