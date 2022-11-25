Минниханов и Чернышенко вручили медали победителям второго этапа «Игр дружбы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер РФ, куратор ПФО Дмитрий Чернышенко посетили финал второго этапа «Игр дружбы» — международных соревнований по водным видам спорта. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Почетные гости пообщались со спортсменами и наградили шестерых победителей соревнований — в заплыве на 400 метром среди женщин вольным стилем и в заплыве на 200 метров на спине среди мужчин.

Фото: телеграм-канал Президента РТ.

«Столица Татарстана — Казань не раз становилась местом проведения соревнований международного уровня, в том числе чемпионата мира по водным видам спорта. Мы располагаем современной спортивной инфраструктурой, а Дворец водных видов спорта — крупнейшее крытое водное спортивное сооружение в стране», — сказал Рустам Минниханов.

«Спортсмены показали великолепные результаты. В рамках двух этапов было побито несколько рекордов мира и Европы, — отметил Дмитрий Чернышенко. — Впереди нас ждет еще третий этап. В нем предварительно примут участие более 1100 спортсменов из 30 стран. Рассчитываем, что атлеты также установят новые рекорды».

«Игры дружбы» — международные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и прыжкам в воду, которые проходят в Казани с июля по декабрь 2022 года. Третий этап соревнований пройдёт с 8 по 12 декабря.