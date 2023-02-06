Минниханов и Чернышенко обсудили подготовку к «Играм будущего» в Казани

Фото: пресс-служба руководителя Татарстана

Сегодня в Казани состоялось заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению «Игр будущего». Масштабное событие пройдет в столице республики в марте 2024 года. Провел заседание Раис Татарстана Рустам Минниханов, в режиме ВКС к нему присоединился вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко подчеркнул, что Татарстан обладает всем необходимым для проведения соревнований такого уровня — опытом, инфраструктурой, подготовленностью с точки зрения организации и использования технологий. Он напомнил, что в прошлом году в республике прошла тестовая версия «Игр будущего». «Тогда были апробированы технологии проведения турнира. Охват тестовых мероприятий был впечатляющий, все было очень достойно», — заметил зампред российского Правительства.

В свою очередь, Рустам Минниханов поблагодарил руководство страны за возможность проведения такого турнира.

«„Игры будущего“ — это инновационный проект, который сочетает цифровые технологии и физическую активность. <...> Наша республика готова принять „Игры будущего“, провести все мероприятия на высоком организационном уровне и выполнить все обязательства», — заметил он.

Участники заседания заслушали доклады первого замглавы Минспорта России Азата Кадырова, гендиректора Всемирных игр будущего Игоря Столярова, гендиректора Агентства развития компьютерного и иных видов спорта Антона Кары.

Кадыров напомнил, что подобные мероприятия проводятся с 2001 года, в том числе в интеграции с традиционными видами спорта. В настоящее время ведется работа над совершенствованием правил, аккредитацией региональных федераций.

Рустам Минниханов добавил, что в Казани состоялось уже пять инспекционных проверок, в ряде которых был высказан ряд замечаний и предложений. «Мы ведем планомерную работу по подготовке к проведению Игр. Для этого в республике имеются все необходимые ресурсы», — заключил он.