Минниханов и Чемезов запустили в Зеленодольске крупный логистический центр

Ростех ввел в строй в Татарстане крупнейший логистический центр площадью 15 тысяч кв. метров и стоимостью более 550 млн рублей. В церемонии открытия логистического центра на базе АО «Производственное объединение "Завод имени Серго"» приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Объект укомплектован самым современным оборудованием: внедрены автоматизированные линии и процессы управления складом, оптимизированы логистические потоки, что увеличивает производительность труда на 30%. Одновременно до 40 тысяч единиц техники позволяют хранить мощности центра.

«Стратегическая линия, которая определена Президентом России Владимиром Путиным и которая направлена на то, чтобы к 2030 году 50% всей выпускаемой в стране продукции имела гражданское назначение, в этой компании активно реализуется. Здесь есть все условия для реализации различных программ, в том числе и федеральных. Вот и запускаемый логистический центр имеет современное оборудование. За 20 лет работы предприятие стало серьезным поставщиком медицинского оборудования в систему здравоохранения не только внутри страны, но и за рубежом», — отметил Рустам Минниханов.

Реализация проекта шла в сжатые сроки. Работы стартовали осенью 2019 года, уже в 2020 году было завершено строительство здания, в 2021 году закончено оснащение объекта.

Предприятие сегодня является одним из лидеров диверсификации в составе Ростеха, доля гражданской продукции превышает 50%. Около 20% продукции поставляется на экспорт, обратил внимание глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Создание нового логистического центра — важная часть программы развития производства холодильного оборудования. Эта программа предусматривает рост объемов к 2025 году в два раза — до 600 тысяч устройств ежегодно, что требует соразмерного наращивания складских мощностей и совершенствования логистики», — сказал Сергей Чемезов.

Холодильная техника теперь доставляется на склад в автоматизированную зону разгрузки прямо с конвейера. Продукция в центре хранится в несколько ярусов в зависимости от назначения и типоразмеров. Гибкая система хранения меняется в зависимости от сезонной загрузки и производственной программы предприятия.