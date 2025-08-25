news_header_top
Общество 25 августа 2025 16:36

Минниханов и Чемезов подписали дорожную карту совместных проектов РТ и «Ростеха»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заседание Комиссии по взаимодействию Республики Татарстан и Госкорпорации «Ростех» состоялось в Казани. В мероприятии приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Ключевыми темами обсуждения стали развитие вертолетостроения, планы по выпуску гражданских самолетов, а также модернизация производственных мощностей. Особое внимание уделили вопросам кадрового обеспечения предприятий, научному сопровождению отрасли и мерам господдержки при диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

По результатам заседания стороны подписали дорожную карту совместных мероприятий на 2025-2026 годы.

#дорожная карта #Рустам Минниханов #Ростех #Сергей Чемезов
