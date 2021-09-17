Минниханов и Чемезов ознакомились с реализацией проекта Ту-160 на КАЗ им. Горбунова

Сегодня в Казань с рабочим визитом прибыл глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Вместе с Президентом Татарстана он посетил КАЗ им. Горбунова — филиал ПАО «Туполев», сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гости осмотрели производственные площади завода, оценили продукцию в рамках гособоронзаказа. Также им рассказали о ходе реализации проекта Ту-160 и других проектах, которыми занимается предприятие.

Как сообщает пресс-служба Президента Татарстана, следующим пунктом визита Чемезова станет Зеленодольск, где тот примет участие в мероприятиях, приуроченных к открытию логистического центра и 20-летию выпуска медицинской техники. Затем он побывает в АО «Производственное объединение „Завод им. Серго“» (ПОЗИС).