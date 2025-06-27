Минниханов и Чемезов открыли в Набережных Челнах визит-центр «КАМАЗ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов открыли в Набережных Челнах визит-центр «КАМАЗ», сообщает пресс-служба Автогиганта.

Визит-центр компании необходим для презентации бренда и продукции КАМАЗа, приема делегаций, проведения экскурсий, образовательных мероприятий и культурного досуга гостей. Новое место стало частью проекта «Ростеха» по промышленному туризму, заявил Сергей Чемезов.

«В прошлом году экскурсии на КАМАЗе посетили более 7 тыс. человек. Из них более 5 тыс. – в рамках программы профориентации. Уверен, что благодаря появлению Визит-центра эта цифра будет серьезно расти», – считает гендиректор Госкорпорации «Ростех».

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Раис Татарстана Рустам Минниханов сказал, что визит-центр «КАМАЗ» – это иллюстрация того, что мощная научно-техническая, производственная база, передовые технологии, а главное – энергия, азарт и упорство камазовцев в достижении целей всегда будут гарантией движения вперед и залогом успеха компании.

«Уверен, визит-центр станет не только нашей лучшей визитной карточкой, дающей представление о технологиях и продуктах компании, но и современным цифровым пространством для образования, профориентации и встреч молодежи, партнеров и гостей автогиганта и Автограда – от школьников до ветеранов», – отметил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

В церемонии открытия Визит-центра приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие руководители.

Строительство визит-центра стартовало в 2024 году. По задумке авторов он должен стать «нулевым километром» промышленного туризма Закамской агломерации и точкой притяжения Набережных Челнов. Директором нового пространства стал Эрик Хайруллин.