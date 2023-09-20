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Минниханов и Чемезов обсудили модернизацию авиастроительных предприятий Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, встретился с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
На встрече обсуждались промежуточные итоги работы предприятий, входящих в структуру госкорпорации, совместная работа татарстанского Правительства с ГК. Отдельно Минниханов и Чемезов остановились на модернизации и техническом перевооружении авиастроительных предприятий, действующих в столице Татарстана.
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