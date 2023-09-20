Минниханов и Чемезов обсудили модернизацию авиастроительных предприятий Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочей поездкой в Москве, встретился с гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече обсуждались промежуточные итоги работы предприятий, входящих в структуру госкорпорации, совместная работа татарстанского Правительства с ГК. Отдельно Минниханов и Чемезов остановились на модернизации и техническом перевооружении авиастроительных предприятий, действующих в столице Татарстана.