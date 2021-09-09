Минниханов и Бурков подписали план мероприятий по реализации межрегионального соглашения

Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Омской области Александр Бурков подписали план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации межрегионального соглашения. Подписание документа состоялось в Казанском Кремле.

Бурков прибыл в Казань для участия в международном форуме «Россия — спортивная держава».

Минниханов поблагодарил делегацию Омской области за визит в Татарстан. По его словам, за последние годы между регионами сформировались основные направления совместной работы. Также развитию двусторонних связей помогает наличие прямого авиасообщения между Казанью и Омском.

Президент Татарстана отметил позитивную динамику в торгово-экономических отношениях. Омская область закупает у республики грузовые автомобили, спецтехнику и автобусы, химпродукцию, стекло, топливо и мазут, лекарства, продукты питания. В Татарстан поставляются шины, бензин, моторные масла, синтетические каучуки. Рустам Минниханов подчеркнул, что татарстанские предприятия заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Омской областью.

Минниханов также поблагодарил губернатора за поддержку татар, которые проживают в Омской области — это около 42 тыс. человек.

В завершение встречи Президент РТ за содействие укреплению межрегиональных связей вручил коллеге медаль в честь столетия ТАССР.

Фото: пресс-служба Президента РТ.