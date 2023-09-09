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Минниханов и Буцаев обсудили модернизацию системы обращения с ТКО
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили сотрудничество в области обращения с твердыми коммунальными отходами и модернизацию инфраструктуры сбора, накопления и переработки ТКО.
Российский экологический оператор решает задачи по координации действий региональных операторов в рамках перехода регионов страны на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренную национальным проектом «Экология».
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