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Руc Тат
Общество 9 сентября 2023 12:45

Минниханов и Буцаев обсудили модернизацию системы обращения с ТКО

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Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили сотрудничество в области обращения с твердыми коммунальными отходами и модернизацию инфраструктуры сбора, накопления и переработки ТКО.

Российский экологический оператор решает задачи по координации действий региональных операторов в рамках перехода регионов страны на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренную национальным проектом «Экология».

#национальные проекты #нацпроекты #Рустам Минниханов
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