Минниханов и Буцаев обсудили модернизацию системы обращения с ТКО

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором компании «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, передает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили сотрудничество в области обращения с твердыми коммунальными отходами и модернизацию инфраструктуры сбора, накопления и переработки ТКО.

Российский экологический оператор решает задачи по координации действий региональных операторов в рамках перехода регионов страны на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотренную национальным проектом «Экология».