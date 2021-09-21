Минниханов и Богданович обсудили поддержку крупных спортивных событий и инклюзии

фото: пресс-служба Президента РТ

В рамках форума Kazan Digital Week 2021 Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главным исполнительным директором Coca-Cola HBC AG Зораном Богдановичем. Основными темами разговора стали перенос Спецолимпиады, развитие спорта и поддержка молодежи, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Также Минниханов и Богданович обсудили результаты сотрудничества и дальнейшие планы в части поддержки крупных спортивных турниров, развитии инклюзии и поддержки молодежи. Кроме того, была затронута тема переноса Специальной Олимпиады в Казани на 2023 год.

Представитель Coca-Cola поблагодарил Президента Татарстана за многолетнее сотрудничество в разных сферах и отметил, что в республике как регионе с благоприятным инвестклиматом «бизнес может в комфортных условиях реализовывать задачи, направленные на улучшение качества жизни».