news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
22 февраля 2022  15:39

Минниханов и Бердымухамедов по телефону обсудили развитие татарстано-туркменских связей

news_top_970_100

Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поговорили по телефону. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил вклад Татарстана в развитие стратегического партнерства России и Туркменистана, подчеркнул исторические и культурные связи между нашими народами, отметил успешное развитие торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей между Туркменистаном и Татарстаном», — рассказала Галимова.

По ее словам, стороны обсудили успешное взаимодействие таких татарстанских предприятий, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «КВЗ» и КЭР-холдинг, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве и укреплении татарстано-туркменских экономических и культурных связей.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное