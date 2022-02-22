Минниханов и Бердымухамедов по телефону обсудили развитие татарстано-туркменских связей

Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поговорили по телефону. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«В ходе беседы Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил вклад Татарстана в развитие стратегического партнерства России и Туркменистана, подчеркнул исторические и культурные связи между нашими народами, отметил успешное развитие торгово-экономических, инвестиционных и культурных связей между Туркменистаном и Татарстаном», — рассказала Галимова.

По ее словам, стороны обсудили успешное взаимодействие таких татарстанских предприятий, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «КВЗ» и КЭР-холдинг, а также договорились о дальнейшем сотрудничестве и укреплении татарстано-туркменских экономических и культурных связей.