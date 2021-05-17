Минниханов и Бердымухамедов осмотрели вертолет Ми-17-1В, произведенный в Казани

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрели вертолет Ми-17-1В в медицинском варианте исполнения, который недавно был поставлен в Ахшабад. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Гурбангулы Бердымухамедов заявил о готовности рассмотреть предложения по дальнейшему сотрудничеству с КВЗ», — отметила Галимова.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Туркменистан поступил вертолет Ми-17-1В, произведенный в Казани. Он будет использоваться для медэвакуации пострадавших и тяжелобольных пациентов.