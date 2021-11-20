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Официальная хроника
20 ноября 2021  14:28
Оксана Романова

Минниханов и Беглов в воссозданном Казанском соборе почтили память митрополита Феофана

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В воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери прошла поминальная служба по митрополиту Феофану, скончавшемуся ровно год назад, 20 ноября.

 

Фото: © Оксана Романова/ИА «Татар-информ»

Для участия в панихиде в Казань прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, так же присутствовавший на прощании с Митрополитом Феофаном год назад. Политик был лично знаком с владыкой. Почтить память митрополита Феофана пришли также председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

 

Фото: © Оксана Романова/ ИА «Татар-информ»

После службы в Казанском соборе, которую возглавил действующий митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, участники церемонии возложили цветы на могилу митрополита Феофана.

 

 

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