Минниханов и Беглов в воссозданном Казанском соборе почтили память митрополита Феофана

В воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери прошла поминальная служба по митрополиту Феофану, скончавшемуся ровно год назад, 20 ноября.

Фото: © Оксана Романова/ИА «Татар-информ»

Для участия в панихиде в Казань прибыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, так же присутствовавший на прощании с Митрополитом Феофаном год назад. Политик был лично знаком с владыкой. Почтить память митрополита Феофана пришли также председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Фото: © Оксана Романова/ ИА «Татар-информ»

После службы в Казанском соборе, которую возглавил действующий митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, участники церемонии возложили цветы на могилу митрополита Феофана.