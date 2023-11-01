Минниханов и Беглов обсудили укрепление сотрудничества РТ и Санкт-Петербурга

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Мероприятие прошло на полях Петербургского международного газового форума, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

В разговоре стороны затронули дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Раис Татарстана высоко оценил уровень организации события и отметил, что Татарстан традиционно активно участвует в нем.

В свою очередь, Беглов поблагодарил Минниханова за поддержку блокадников, проживающих на территории Татарстана. Он напомнил, что в следующем году по поручению Президента России Владимира Путина в стране будут организованы памятные мероприятия, посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.