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Минниханов и Беглов обсудили укрепление сотрудничества РТ и Санкт-Петербурга
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Мероприятие прошло на полях Петербургского международного газового форума, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
В разговоре стороны затронули дальнейшее укрепление всестороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Раис Татарстана высоко оценил уровень организации события и отметил, что Татарстан традиционно активно участвует в нем.
В свою очередь, Беглов поблагодарил Минниханова за поддержку блокадников, проживающих на территории Татарстана. Он напомнил, что в следующем году по поручению Президента России Владимира Путина в стране будут организованы памятные мероприятия, посвященные 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.
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