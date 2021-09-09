Минниханов и Басаргин обсудили сотрудничество Татарстана и Ространснадзора
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным. Мероприятие состоялось в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Во время встречи стороны затронули вопросы взаимодействия республики по линии деятельности федерального ведомства.
Как напомнили в пресс-службе Президента РТ, деятельность ведомства затрагивает все виды транспорта с точки зрения безопасности пассажиров, обеспечения безопасной транспортировки опасных грузов.