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9 сентября 2021  14:10

Минниханов и Басаргин обсудили сотрудничество Татарстана и Ространснадзора

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Минниханов и Басаргин обсудили сотрудничество Татарстана и Ространснадзора
фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с главой Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным. Мероприятие состоялось в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Во время встречи стороны затронули вопросы взаимодействия республики по линии деятельности федерального ведомства.

Как напомнили в пресс-службе Президента РТ, деятельность ведомства затрагивает все виды транспорта с точки зрения безопасности пассажиров, обеспечения безопасной транспортировки опасных грузов.

#Минниханов Рустам
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