Минниханов и Баринов ознакомились с работой Дома дружбы и Ассамблеи народов Татарстана

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил сегодня Дом дружбы народов республики и встретился с руководителями объединений, входящих в Ассамблею народов РТ. Вместе с Президентом РТ в мероприятиях принял участие руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Гости ознакомились с деятельностью дома дружбы и ассамблеи, оценили выставку картин I Всероссийского пленэра «Родные просторы», осмотрели хореографический зал и многонациональную воскресную школу. Руководителям также был представлен проект реконструкции Дома дружбы народов: на первом этаже появятся новые рабочие пространства, второй хореографический зал, музей и другие объекты. Президент Татарстана отметил, что руководство РТ окажет поддержку в проведении данных работ.

Затем Рустам Минниханов и Игорь Баринов провели встречу с руководителями национально-культурных общественных объединений, входящих в состав Ассамблеи народов Татарстана. В общей сложности в ассамблею входят 249 таких объединений 36 национальностей.

Президент Татарстана подчеркнул, что ассамблея — это мощный институт, занимающийся сохранением национальных языков, культуры и традиций народов, проживающих в РТ. «Через вас мы поддерживаем контакт со всеми национальностями. Ассамблея вносит большой вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира в республике. Мы в свою очередь стараемся оказывать всестороннюю поддержку вашей деятельности», — добавил он.

Руководитель Татарстана напомнил, что добрососедские отношения между народами являются основой стабильности и развития республики и страны.

В свою очередь, руководитель Федерального агентства по делам национальностей заметил, что ассамблея — это одна из наиболее действенных мер реализации государственной национальной политики. «В Татарстане никогда не забывали, что это многонациональный субъект и его единство, процветание во многом зависит от того, как эти национальности между собой будут уживаться. Проекты, связанные с этнокультурным развитием, в республике всегда получали поддержку», — подчеркнул Баринов.

После этого участники встречи ознакомили руководителей с работой своих организаций, рассказали им о действующих проектах и работе с молодежью.